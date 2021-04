Manchester City kondigt vertrek uit Super League aan en start exit-procedure

Chelsea-fans protesteren buiten bij Stamford Bridge. - ANP

Manchester City heeft bevestigd dat de club zich terugtrekt uit de Europese Super League. De club is daarvoor een procedure begonnen, staat in een korte verklaring. City is een van de twaalf clubs die zich afgelopen zondag aansloten bij het plan van een Europese topcompetitie.

Volgens Britse media is ook Chelsea bezig met een vertrek uit de omstreden nieuwe competitie en hebben andere Engelse clubs twijfels. In Spanje wordt al gemeld dat Atlético Madrid afziet van het project, dat na twee dagen al op losse schroeven staat. Ceferin: welkom terug UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is blij met het besluit van City om zich af te wenden van de Super League. "Ik ben verheugd om City om weer welkom te heten in onze Europese voetbalfamilie", aldus Ceferin. "Zoals ik op het UEFA-congres zei: het vergt moed om een fout toe te geven, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze het gezonde verstand hadden om dat te doen." Eerder op de dag had Pep Guardiola, trainer van Manchester City, zich al zeer kritisch uitgelaten over de plannen voor een nieuwe elite-competitie. Ook zijn spelers zaten niet op de Super League te wachten, getuige de reactie op Twitter van Raheem Sterling.

Nog voor middernacht is er een spoedvergadering van de twaalf clubs die twee dagen geleden de Super League oprichtten. Dat meldt de invloedrijke Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De uitkomst van het overleg is ook al bekend: "Dit is het einde van het project." Onder de clubs die zich afzonderden voor de min of meer besloten competities bevonden zich er drie uit Italië, waaronder Juventus.

Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus - AFP

Volgens Italiaanse media is Andrea Agnelli niet langer de voorzitter van Juventus, maar dat bericht wordt door de club zelf ontkend. Agnelli was een van de belangrijkste voorstanders van de Super League. Hij zou vice-voorzitter worden van het nieuwe toernooi. Ed Woodward, directeur van Manchester United, heeft ondertussen aangekondigd aan het einde van het seizoen op te stappen. Volgens Britse media kan dat besluit niet los worden gezien van storm rond de Super League. Statement Liverpool-spelers Ondertussen hebben de spelers van Liverpool een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze zich distantiëren van de plannen. "We vinden het niet goed en we willen niet dat het gebeurt. Dat is ons collectieve standpunt", aldus de verklaring die door de spelers op sociale media is gedeeld.

De aankondiging stuitte de afgelopen dagen in met name Engeland op veel verzet. Supporters van Liverpool haalden hun spandoeken uit het stadion weg en er werden zelfs shirts in de brand gestoken. Momenteel hebben zo'n duizend Chelsea-fans zich bij Stamford Bridge verzameld, waar de club een competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion speelde. De clubs kondigden de komst van de Super League aan, een alternatief voor de Champions League, bedoeld voor de absolute elite van het Europese clubvoetbal.