'Chelsea en Manchester City bereiden snelle terugtrekking uit Super League voor'

Volgens BBC Sport is Chelsea druk bezig om zich terug te trekken uit de Europese Super League. Chelsea is een van de twaalf clubs die zich afgelopen zondag aansloten bij het plan van een Europese topcompetitie.

Andere Engelse media melden dat ook Manchester City bezig is met een snelle exit. In Spanje wordt al gemeld dat Atlético Madrid afziet van het project. Er zou op zeer korte termijn een vergadering van alle twaalf betrokkenen zijn, om de situatie te bespreken.

Veel verzet

De aankondiging stuitte de afgelopen dagen in met name Engeland op veel verzet. Supporters van Liverpool haalden hun spandoeken uit het stadion weg en er werden zelfs shirts in de brand gestoken. Momenteel hebben zo'n duizend Chelsea-fans zich bij Stamford Bridge verzameld, waar de club vanavond een competitiewedstrijd tegen Brighton & Hove Albion speelt.

De clubs kondigden de komst van de Super League aan, een alternatief voor de Champions League, bedoeld voor de absolute elite van het Europese clubvoetbal.

De clubs komen uit drie landen: Spanje, Engeland en Italië. Vanuit Spanje maken Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid deel uit van het initiatief. AC Milan, Inter en Juventus zijn de betrokken clubs uit Italië en in Engeland gaat het om Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur.