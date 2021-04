Trainingskamp Nederlandse atleten vervroegd afgebroken vanwege coronabesmetting

Het trainingskamp van zestig Nederlandse atleten in het Turkse Belek is in allerijl afgebroken vanwege een coronabesmetting binnen de ploeg. Totaal waren er zestig atleten en begeleiders aanwezig.

Afgelopen maandag werden de atleten met spoed teruggevlogen naar Nederland. Oorspronkelijk zou het trainingskamp tot en met zondag duren in voorbereiding op onder meer de WK estafette, begin volgende maand in Polen.

Besmettingen op EK

Het is niet de eerste coronabesmetting binnen de atletiekploeg. Na afloop van de EK indoor in maart bleken acht atleten bij terugkeer besmet. Over het gehele toernooi werden 51 besmettingen vastgesteld.

Het naleven van de coronaregels verliep tijdens het toernooi moeizaam, zei technisch directeur Ad Roskam daar toentertijd over. Het is niet bekend welke atleet besmet is geraakt.