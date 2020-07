Wielerploeg Vos trekt zich op laatste moment terug uit Baskische koers

Wielerploeg CCC-Liv heeft zich op het laatste moment teruggetrokken uit de Spaanse wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa. De eerste van drie koersen Baskenland gaat vandaag van start, maar zonder CCC-renster Marianne Vos. "De gezondheidsrisico's in de regio Navarra zijn te groot", laat teammanager Eric van den Boom weten.

De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in de Noord-Spaanse regio behoorlijk gestegen, daarnaast heeft de wielerploeg bedenkingen bij de coronaprotocollen van de andere ploegen in de wielerkoers.

"Wij weten uit de dagelijkse gezondheidschecks en coronatesten dat niemand van onze ploeg is besmet. Mochten we meedoen, dan komen we in contact met rensters die, naar het zich laat aanzien, mogelijk niet de verplichte coronatest hebben ondergaan", aldus Van den Boom.

Zondag mogelijk wel

CCC-Liv heeft zich ook afgemeld voor de koers van vrijdag. Het is wel de intentie om aan de koers op zondag deel te nemen. Van den Boom: "Het is een teleurstelling voor iedereen die bij het wielerteam betrokken is, maar de gezondheid van onze mensen staat altijd voorop."

Vandaag begint het vrouwenpeloton aan het vanwege het coronavirus ingekorte seizoen. Vooralsnog staan Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en Anna van der Breggen (Boels Dolmans) wel aan de start.

Vakbond waarschuwde al

De vakbond voor professionele wielrensters (TCA) waarschuwde gisteravond in een verklaring al voor de veiligheid en gezondheid. De vakbond zette vraagtekens bij de coronaprotocollen van de ploegen en stelt dat niet elk team de verplichte coronatest heeft ondergaan.

Ook maakt TCA zich zorgen over de toenemend aantal besmettingen in de Noord-Spaanse regio. In het statement vraagt de vakbond aan de internationale wielerunie (UCI) om de zaak te bekijken en een beslissing te nemen of de koers wel door kan gaan.

Voor haar vertrek naar Spanje keek Marianne Vos uit naar de herstart van het seizoen. "Niets liever dan koersen, maar het moet wel veilig zijn", zei ze nog vlak voor vertrek. Bekijk hieronder het interview met Vos.