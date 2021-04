Brandweer Amsterdam neemt eerste elektrische bluswagen in gebruik

Brandweerkorps Amsterdam-Amstelland neemt als eerste brandweerkorps in Nederland een elektrische bluswagen in gebruik.

De tankautospuit is ontwikkeld in samenwerking met de fabrikant in Oostenrijk. Het is een pre-productie-model dat ook wordt getest door de korpsen van Berlijn en Dubai.

"Het is een revolutionair voertuig dat is voorzien van de nieuwste technologieën", zegt brandweercommandant Tijs van Lieshout tegen NH Nieuws.

De blusauto kan met twee accupakketten een uur rijden en heeft een actieradius van 100 kilometer, schrijft AT5. Als de accu's leeg raken kunnen ze worden opgeladen door een dieselgenerator.