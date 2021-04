Strafrechtadvocaat De Weger: 'Sancties voor Super League-clubs zijn realistisch'

"Als je naar de reglementen kijkt, zijn deze maatregelen realistisch", zegt De Weger. "Als een lid iets doet wat de bond niet aanstaat, kunnen ze sancties opleggen en ik verwacht dat ze dat ook gaan doen. Maar de vraag is of het ook standhoudt als het bij een rechter komt."

De strafrechtadvocaat verwacht ook dat er problemen gaan komen tussen spelers en clubs. "De spelers worden gedupeerd, terwijl ze deze actie niet hebben opgezet. Dat zijn hun werkgevers geweest", legt De Weger uit. "Er zullen spelers komen die zeggen: dit willen wij niet. Maar mijn werkgever heeft deze stap genomen en daardoor ben ik nu tot deze sancties veroordeeld."

FIFA moet oordelen

"Dat soort geschillen komen uiteindelijk weer bij de FIFA terecht", gaat De Weger verder. "De FIFA gaat dan oordelen of dit wel of geen grond voor ontbinding van de contracten is. Dan weet ik al bijna wat de FIFA gaat zeggen, namelijk dat het contract ontbonden kan worden. Maar dat is heel erg vooruitlopen op de troepen."