NOC*NSF, KNSB en overheid voorzien noodlijdend Thialf van flinke financiële impuls

Sportkoepel NOC*NSF, schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en provincie Friesland gaan Thialf de komende jaren financieel helpen. Het ijsstadion verkeert al enige tijd in financiële problemen.

Vanaf volgend jaar september gaan de betrokken instanties Thialf jaarlijks voorzien van 1,4 miljoen euro. Precies het bedrag dat het stadion tekort komt. Jaarlijks haalt Thialf zo'n 2,8 miljoen op, maar staan daar 4,2 miljoen euro aan kosten tegenover.

"Het is geweldig om te zien hoe de partijen zich willen inspannen om Thialf een gezonde toekomst te gunnen", aldus Pier Eringa, die gesprekken voerde met de partijen en het rapport 'Samen Thialf' opstelde. "Dat is goed nieuws voor de hele schaatswereld. Het laat eens te meer de bijzondere positie zien die Thialf in de Nederlandse sportwereld heeft."

Niet mogelijk verder te bezuinigen

Uit het plan blijkt dat de accommodatie de kosten niet verder omlaag brengen. In de afgelopen jaren is er bezuinigd door bijvoorbeeld in de personeelskosten te snijden. Volgens Eringa kan Thialf alleen overleven als aandeelhouders en de structurele gebruikers van Thialf zoals de eerder genoemde instanties bereid zijn om bij te dragen.