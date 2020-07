Grapperhaus wil bezit van 'pedohandboek' strafbaar stellen

Het delen van tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen moet verboden worden. Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie wil een gevangenisstraf van maximaal vier jaar invoeren voor het bezitten of verspreiden van zogenoemde 'pedohandboeken'.

Pornografische afbeeldingen en filmpjes van kinderen zijn al verboden, maar teksten zijn dat niet. Politie en justitie kunnen daarom niet optreden tegen handleidingen voor het misbruiken van kinderen, die online circuleren. Daarin wordt onder meer beschreven hoe een pedoseksueel een minderjarige kan verleiden tot seksuele handelingen. Ook worden tips gedeeld hoe mensen daarmee weg kunnen komen.

Kwaadaardige handelingen

Deze pedohandboeken hebben "onmiskenbaar een drempelverlagend effect om de kwaadaardige handelingen daadwerkelijk te verrichten", schrijft Grapperhaus in zijn toelichting op de wetswijziging. Ook zouden kindermisbruikers "worden gesterkt in de gedachte dat het doenlijk is kinderen seksueel te misbruiken zonder te worden opgemerkt".

De wetswijziging volgt ruim twee jaar op de onthulling van RTL Nieuws dat een duizend pagina's tellend 'pedohandboek' al jaren op het darkweb circuleert. De minister zei toen te gaan onderzoeken of het "afschuwelijke boek" strafbaar kon worden gesteld.

Omdat binnen de huidige wetgeving een verbod niet mogelijk is, moet de wetgeving worden aangepast.