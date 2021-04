OMT wilde liever nog even wachten met versoepelingen

Weliswaar zijn de vooruitzichten gunstig, erkent Timen. Dat heeft te maken met de verdere versnelling van het vaccinatietempo de komende tijd, maar ook met het warmere weer in het voorjaar. Bovendien was er de voorbije week een lichte daling van de ziekenhuisopnames van covidpatiënten te zien.

Het kabinet gaat met de versoepelingen die vanavond waarschijnlijk worden aangekondigd sneller dan het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Dat blijkt uit de toelichting die Aura Timen van het RIVM, tevens secretaris van het OMT, vanmiddag gaf op de coronacijfers. "Versoepelen is verantwoord als we in de dalende poot van de epidemie zitten", aldus Timen. "En dat zitten we op dit moment niet."

Bovendien vindt het OMT dat je pas kunt vaststellen dat de opnames werkelijk beginnen te dalen als dat met minstens 10 procent gebeurt op weekbasis en gedurende een iets langere tijd. Nu is in Timens ogen nog niet met zekerheid te zeggen dat de piek in de ziekenhuizen definitief achter de rug is.

Zij gaat verder niet in op het besluit van het kabinet om desondanks maatregelen los te laten. "Dit is een politiek besluit, waar ik niets van kan vinden op dit moment. Het is onze plicht om te wijzen op de cijfers. En die zijn dat er ook de afgelopen week weer een stijging van de besmettingen is geweest. Vooral in de jongere bevolkingsgroepen."