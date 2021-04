Nog twee lichamen gevonden na woningbrand Brussel

De Belgische politie heeft vandaag nog twee lichamen gevonden in het puin van een woning in de Brusselse gemeente Anderlecht, waar gisteren een grote brand woedde. Het gaat waarschijnlijk om een vader en zijn 14-jarige dochter, meldt de VRT, al moeten de slachtoffers nog geïdentificeerd worden.

De twee lichamen werden gevonden met behulp van een drone. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Het gebouw is nog instabiel, waardoor reddingswerkers niet naar binnen kunnen om te zoeken.

Gisteren was al duidelijk dat er een man bij de brand in Brussel om het leven was gekomen. Dertig mensen raakten gewond, een aantal van hen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook dat onderzoek wordt belemmerd doordat het pand niet begaanbaar is.