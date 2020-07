Duurste automaker ter wereld maakt ook tijdens coronacrisis winst

Autofabrikant Tesla heeft ook tijdens de coronacrisis winst gemaakt. Onderaan de streep bleef er 90 miljoen euro over, tegenover een verlies van meer dan 350 miljoen een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij dat er winst werd gemaakt.

Beleggers volgden met extra belangstelling de cijfers. De waarde van Tesla is de afgelopen maanden namelijk omhoog geschoten. Sinds het begin van de coronacrisis is het bedrijf drie keer in waarde gestegen en werd het bedrijf de duurste automaker ter wereld. Het bedrijf is bijna 300 miljard euro waard. En dat terwijl het bedrijf een veel kleinere hoeveelheid auto's verkoopt dan gevestigde automerken zoals Volkswagen en Toyota.

Fabrieken van Tesla waren wekenlang gesloten vanwege coronamaatregelen. Toch werden er meer dan 90.000 auto's afgeleverd. Dat is meer dan analisten hadden verwacht.

Verkoop van CO2-emissie

Andere automakers hebben gewaarschuwd voor een zwaar tweede kwartaal. Volkswagen en Toyota moeten hun exacte cijfers nog publiceren. Volvo rapporteerde eerder in de week een verlies.

Dat er bij Tesla geld onderaan de streep overblijft komt voor een belangrijk deel door de verkoop van emissierechten. Tesla verkoopt de CO2-emissierechten van zijn auto's aan andere automakers. Die betalen daar graag voor, omdat de CO2-uitstoot, die bij elektrische auto's 0 is, de verkoop van benzine- en diesel-auto's op papier compenseert.

Het afgelopen kwartaal verdiende Tesla 370 miljoen euro aan de verkoop van de emissierechten. Daarnaast werd er gesneden in de kosten.

Zelfstandig rijden

Tesla-topman Elon Musk deed bij de presentatie van de cijfers opnieuw een voorspelling over wanneer Tesla-auto's volledig zelfstandig kunnen rijden. Al jarenlang wordt er aan die functie gewerkt waardoor de auto van deur tot deur kan rijden zonder hulp van een bestuurder. Het uitbrengen van die functie is al jaren uitgesteld, maar is nu dichtbij, volgens Musk.

"Ik heb zelf de laatste versie getest en die zit nu bijna op het punt dat ik zonder ingrijpen van mijn huis naar het werk kan rijden, zelfs met wegwerkzaamheden op de route", zei Musk bij de presentatie van de cijfers. "Ik ben er zeker van dat de functie aan het eind van het jaar af is."

Volgens hem neemt de waarde van bestaande auto's toe als ze op termijn de update krijgen met de functie. Critici zeggen dat Tesla de belofte van een zelfrijdende auto voorlopig niet waar kan maken. Tesla-auto's hebben al een Autopilot-modus, waarbij de auto taken van bestuurders overneemt.