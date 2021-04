Guardiola kritisch over Super League: 'Waarom zit Ajax er niet bij?"

Pep Guardiola, trainer van Manchester City, heeft zich uiterst kritisch uitgelaten over de nieuwe Super League. "Sport is geen sport meer als succes is gegarandeerd. Er hoort een relatie te bestaan tussen inspanning en beloning", zei Guardiola.

City-coach Guardiola kritisch over Super League: 'Dit is geen sport' - NOS

"Het is niet eerlijk voor teams die het goed doen, bovenaan staan en zich toch niet kunnen kwalificeren. Waarom zit Ajax, dat vier keer de Champions League won, er bijvoorbeeld niet bij? Ik zou graag zien dat de voorzitter van de commissie van de Super League uitlegt hoe we aan deze beslissing zijn gekomen. Ze moeten het ons allemaal vertellen."

PSG: plannen gedreven door eigenbelang

De Europese topclubs Paris Saint-Germain en Bayern München zijn niet bij de Super League betrokken. Maandag liet Bayern-directeur Karl-Heinz Rummenigge al weten de nieuwe competitie niet als oplossing te zien. Dinsdag maakte ook PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi duidelijk dat hij zich achter de UEFA schaart.

"Paris Saint-Germain is er stellig van overtuigd dat voetbal een spel is voor iedereen. Als voetbalclub zijn we een gezin en een gemeenschap, onze fans zijn het belangrijkste. Ik denk dat we dit niet mogen vergeten", aldus Al-Khelaifi. "Ieder voorstel zonder de steun van de UEFA lost de problemen niet op, maar wordt gedreven door eigenbelang."