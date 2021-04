Simon Yates soleert naar zege en pakt leiding in Ronde van de Alpen

Simon Yates heeft de tweede etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Brit van BikeExchange kwam in de bergrit over 121,5 kilometer alleen aan en nam de groene leiderstrui over van Gianni Moscon.

De tweede rit in de Ronde van de Alpen was kort (121,5 kilometer), maar wel zwaar. De etappe begon vlak, maar in de laatste zeventig kilometer moesten de renners drie cols over.

Op de voorlaatste klim, de Kaunergrat-Piller Sattel (eerste categorie), werd de vroege vluchtgroep al bijgehaald door toedoen van Arkéa. Kopman Nairo Quintana had plannen en probeerde tot drie keer toe weg te komen. Uiteindelijk ontstond er een groepje met Quintana, Yates, Hugh Carthy (EF) en Pavel Sivakov (Ineos), de winnaar van 2019.

Yates bleek veruit de beste benen te hebben: op 22 kilometer van de streep zat hij alleen. De anderen werden ingerekend, maar de Brit overleefde de afdaling en de slotklim en won in Feichten im Kaunertal. Sivakov werd tweede, op 41 seconden van Yates. Dan Martin (Israel SN) werd derde op 58 tellen.