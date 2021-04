'Gezwabber' over versoepelingen: 'Leg meer nadruk op de voorwaarden'

Gaan de terrassen en winkels volgende week nou wel, niet of toch wel open? De verwachtingen over deze versoepelingen, waar door velen maanden naar is uitgekeken, werden de afgelopen tijd door het demissionaire kabinet keer op keer bijgesteld. Communicatiedeskundigen stellen dat de ministers de voorwaarden duidelijker moeten uitleggen.

Eerst even terug naar het gedoe met de verschillende data vandaan kwam. Op woensdag 7 april lekte uit dat het kabinet aan een plan werkte waarin 21 april als mogelijke openingsdatum werd genoemd.

Een paar dagen later was die dag alweer van tafel en werd 28 april het streven. Dat is de dag waarop het openingsplan van het kabinet kon ingaan, áls de situatie het zou toelaten, bevestigde demissionair premier Rutte in de persconferentie van vorige week dinsdag. "21 april komt gewoon echt te vroeg. We bekijken het per week, dus kijken we nu naar 28 april als mógelijke datum voor die eerste stap."

Nog geen drie dagen later was Rutte een stuk somberder en sprak hij van versoepelingen half mei, terwijl hij zondag alweer positiever was: 28 april zou het dan toch moeten gebeuren. Gisteren konden ingewijden de NOS vertellen dat op 28 april winkels en terrassen - onder voorwaarden - inderdaad open moeten kunnen. Ook de avondklok wordt geschrapt. Dat zal waarschijnlijk de boodschap zijn op de persconferentie van vanavond.

Versoepelen of niet? 'Het gaat van de hak op de tak':