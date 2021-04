RIVM: door meer besmettingen blijft druk op zorg onverminderd hoog

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 5,3 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal werden er de voorbije week 53.981 besmettingen geregistreerd (vorige week 51.240). Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

Het RIVM wijst erop dat al sinds begin dit jaar het aantal besmettingen vrijwel constant toeneemt. Uitzondering is de tijd rond het Paasweekend, toen mensen zich minder lieten testen. "De druk door de corona-epidemie op de ziekenhuizen, de GGD's en op andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartsen blijft onverminderd hoog", onderstreept het RIVM.

Het aantal afgenomen testen was met 493.510 ongeveer gelijk aan vorige week. Het percentage positieve testen steeg, van 9,6 naar 10,1 procent. De regio met relatief de meeste besmettingen is Zuid-Holland-Zuid (regio Dordrecht) met 499 meldingen per 100.000 inwoners.

Geen groei meer bij 60-plussers

Het aantal meldingen per 100.000 inwoners nam bij de meeste leeftijdsgroepen toe. De grootste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij de jongere leeftijdsgroepen: 18 tot 24 jaar (+11 procent) en bij de 13- tot 17-jarigen (+ 10 procent).

Opvallend is echter dat er in de leeftijdsgroep van 60 tot 80 jaar een stabilisatie van het aantal positieve tests te zien is. En bij 80-plussers is een verdere daling zichtbaar (-11 procent). Ongetwijfeld houdt dit alles verband met de vaccinatiecampagne die steeds meer op stoom komt.

R-getal weer boven de 1

Het reproductiegetal lag 5 april op 1,06. Daarmee ligt het R-getal weer boven de 1 en neemt het aantal mensen dat besmet wordt nog verder toe. Elke 100 mensen met corona besmetten 106 anderen. Een week eerder lag het R-getal nog op 0,97.

In de ziekenhuizen stijgt het aantal covidpatiënten. Er liggen nu 2653 coronapatiënten in het ziekenhuis, 99 meer dan een week geleden. Het is het hoogste aantal sinds 7 januari. Ook de bezetting van de IC's is hoger dan een week geleden: toen 794 en nu 823, een niveau vergelijkbaar met eind april 2020.