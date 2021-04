Opmerkelijke stap international Van den Assem: 'Promotieklasse maakt niet uit'

Ireen van den Assem balt de vuist na een treffer tegen Duitsland in de Pro League in maart. - ANP

Ze is tweevoudig Europees kampioen, werd een keer wereldkampioen en hoopt deze zomer voor olympisch goud te mogen gaan in Tokio. Met Den Bosch aast ze dit seizoen op haar achtste landstitel. Begin april won ze met haar club de eerste Euro Hockey League, opgeteld bij haar eerdere Europa Cup-titels al haar zesde. En gezien haar leeftijd, ze werd in februari 31 jaar, ligt er nog meer in het verschiet. Toch kiest hockeyster Ireen van den Assem ervoor om volgend seizoen in de promotieklasse te hockeyen bij haar oude liefde Tilburg. "Ik zocht naar een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging", legt Van den Assem uit. "Bij Den Bosch weet je wat je krijgt. Ik heb nog een paar mooie hockeyjaren voor me. Het lijkt mij mooi om met mijn ervaring en in een andere rol op het veld Tilburg te helpen om de ambities waar te maken. En ik hoef straks maar tien minuutjes te fietsen naar de club, dat is ook fijn."

Zo maakte hockeyclub Den Bosch de overstap van Ireen van den Assem naar Tilburg bekend op Instagram. - Instagram / @hcdenboschdames1

"Ik ga de meiden bij Den Bosch vreselijk missen. Elf jaar heb ik met ziel en zaligheid voor de club gespeeld. Maar Tilburg is ook niet ver weg he, ik zal ze zeker nog blijven spreken." Op haar vijftiende debuteerde de verdedigster in het eerste van Forward, een van de twee clubs waaruit het huidige Tilburg is voortgekomen, en promoveerde dat jaar meteen naar de hoofdklasse. Herenigd met Paumen Nostalgie is zeker niet de enige drijfveer voor Van den Assem. Bij Tilburg gaat ze spelen onder oud-international Ageeth Boomgaard en haar oud-ploeggenote Maartje Paumen. Ook Van den Assem zelf begeeft zich al op het trainerspad in de jeugdopleiding van Tilburg.

Van den Assem juicht met Maartje Paumen in de finale van de play-offs van 2015 tegen SCHC. - ANP

Met Paumen vierde Van den Assem grote successen bij Den Bosch. Maar het strafcornerkanon zorgde er misschien ook wel voor dat de interlandloopbaan van Van den Assem beperkt bleef. Na een tussenstap bij Rotterdam debuteerde ze als speelster van Den Bosch in 2013 in het Nederlands team tijdens een trainingsstage in Kaapstad. Naast Paumen vormde ze het hart van de verdediging. Vijf interlands speelde ze in Zuid-Afrika, maar daarna moest Van den Assem lang geduld hebben. WK 2014: knipoog van mijn teamgenoten Sterker, in 2014 stond ze bij het WK in Den Haag naast haar teamgenoten van Den Bosch in de catacomben. Niet als speelster, maar als begeleidster van de kinderen die aan de hand van de internationals het veld betraden "Natuurlijk was dat een gekke situatie. Stond ik daar in mijn gewone kloffie naast mijn eigen teamgenoten. Ik heb me een beetje op de achtergrond gehouden, want die meiden zijn dan natuurlijk met de wedstrijd bezig. Een knipoog hier en daar, daar bleef het bij." "Het was dubbel, maar ik had die ervaring voor geen goud willen missen. Bij dat WK besefte ik: dit is zó gaaf, deze droom ga ik niet loslaten. En na afloop was ik wel de eerste die de meiden een knuffel kon geven op het veld."

Van Geffen en Van den Assem - Instagram / @ireenvdassem

De twijfels over het najagen van haar hockeydromen of een maatschappelijke carrière verdwenen en in de seizoenen daarna reeg Van den Assem de trofeeën aaneen met Den Bosch. Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar verdedigsters als Maartje Paumen en Willemijn Bos afzwaaiden, kwam Van den Assem weer in beeld bij bondscoach Alyson Annan. En bij het EK van 2017, haar eerste grote toernooi, stond ze in Amstelveen zelf met een gouden medaille op het podium. Een jaar later kwam daar de wereldtitel bij en daarna nog een Europese titel.

Van den Assem viert de wereldtitel met Oranje in 2018. - ANP

Sinds 2017 is Van den Assem een vaste waarde in Oranje. Een zekerheidje in de verdediging, tactisch sterk en als het nodig is ook een wapen bij de Nederlandse strafcorners. Dertien interlandgoals heeft ze inmiddels achter haar naam in 79 interlands. "Tokio is de ultieme droom", zegt Van den Assem. "En daarna zien we wel verder. Ik ga zeker nog niet afbouwen."

'Promotieklasse of hoofdklasse? Het maakt mij niet uit' Speelt er volgend seizoen een olympisch kampioene in de promotieklasse? Het zou zomaar kunnen. Het ambitieuze Tilburg was koploper op het tweede niveau, toen de competitie na zes wedstrijden van overheidswege gestopt werd vanwege de coronapandemie. Toch is de club niet de eerst aangewezene om te promoveren. Dat is namelijk Klein Zwitserland, ondanks het feit dat de Haagse club slechts drie duels afwerkte.

Curieuze situatie in promotieklasse: wie promoveert? Voorafgaand aan het seizoen had de hockeybond KNHB al rekening gehouden met de mogelijkheid dat de competities niet uitgespeeld zouden worden vanwege de coronamaatregelen. Dat scenario kwam uit op alle niveaus, behalve de hoofdklasse voor vrouwen en mannen. Een ding is kip en klaar: ploegen die als laatste eindigen in de hoofdklassen degraderen. Maar wie moet die opengevallen plaats innemen? In de regels staat dat de ranglijst wordt opgemaakt nadat alle clubs een keer tegen elkaar gespeeld hebben. Maar in de promotieklasse is dat aantal van elf duels bij lange na niet gehaald. Ook dat scenario is vooraf omschreven: bij een lager aantal gespeelde duels, telt het puntengemiddelde.

Klein Zwitserland bleef namelijk foutloos in de drie duels die zij speelden, een honderd procent score dus. Daarna kwam KZ niet meer in actie vanwege coronabesmettingen in de eigen selectie en die van de opponenten.

Ireen van den Assem coachend tijdens het EK hockey in 2017. - ANP

Binnenkort velt de hockeybond een definitief oordeel over het al dan niet hervatten van de competities. Dan valt ook het besluit over wie dit seizoen promoveert. "Hoofdklasse of promotieklasse maakt mij niet uit", is Van den Assem stellig. "Ik heb mijn keuze gemaakt. Als het de promotieklasse wordt, dan wil ik de ploeg helpen om zo snel mogelijk te promoveren. Net zoals de ervaren speelsters voor mij deden toen ik vijftien was. Ik heb er heel veel zin in."

Ireen van den Assem scoorde in de gewonnen EK-finale van 2017 tegen België.