Dubieuze 'campingmoord'-zaak uit jaren 90 moet over

Een politieverhoor in de zaak van de Arnhemse villamoord - NOS

Een moordzaak uit de jaren 90 moet over omdat mogelijk sprake is van een rechterlijke dwaling. Het gaat om de 'Pettense campingmoord' uit 1994. Een tweede moordzaak waar twijfel over bestaat, de 'Arnhemse villamoord' uit 1998, wordt niet herzien, bepaalde de Hoge Raad vandaag. Voor de eerste zaak is een Duitse man veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat gebeurde vrijwel uitsluitend op basis van zijn eigen bekentenis, die hij ook al snel weer introk. Een deskundige concludeerde nadien dat de bekentenis waarschijnlijk vals was en het gevolg van lange politieverhoren. Als het gerechtshof de verhoren destijds had onderzocht zou de man waarschijnlijk zijn vrijgesproken, zei de Hoge Raad vandaag. Ander bewijs is er namelijk niet. Daarom moet de zaak heropend worden.

In de zomer van 1994 werd een Duitse toerist doodgestoken op een camping in Petten. De politie verdacht aanvankelijk een reisgenoot van het slachtoffer. Een getuige zag deze man met een mes en vond dat hij zich nerveus gedroeg. Maar de politie liet het idee varen toen de schoonzoon van het slachtoffer de moord bekende. In politieverhoren zei hij dat hij vermoedelijk met een mes op zijn schoonvader was gevallen. Deze bekentenis trok hij drie weken later weer in. De rechtbank sprak hem vrij, maar het gerechtshof veroordeelde de Duitser tot 5 jaar cel ondanks het gebrek aan ooggetuigen en forensisch bewijs. Ook het moordwapen is nooit gevonden.

Voor de Arnhemse villamoord zijn 9 mannen veroordeeld tot straffen van 5 tot 12 jaar cel. Een van hen pleegde zelfmoord in de cel. Ze zeggen dat ze ten onrechte zijn veroordeeld. Belangrijk bewijs vormt de bekentenis van een van hen. Deze man gaf zowel bij de politie als bij het gerechtshof toe dat hij en de anderen betrokken waren bij de moord. In 2018 kwam hij daarvan terug, naar eigen zeggen uit gewetensnood. Maar volgens de Hoge Raad is niet duidelijk gemaakt waarom hij zijn bekentenis na al die tijd pas introk en is zijn verhaal ook niet altijd geloofwaardig. Hoewel er kritiek is op de verhoortechnieken die de politie in de jaren negentig gebruikte, heeft het gerechtshof de verhoren destijds zelf onderzocht. Toen vonden de rechters dat er geen ongeoorloofde druk was uitgeoefend. Bovendien kwam de bekentenis van de verdachte overeen met verklaringen van een andere verdachte. De Hoge Raad denkt daarom niet dat de veroordeelden zouden worden vrijgesproken, nu een van hen zijn bekentenis na lange tijd heeft ingetrokken.

In september 1998 werd de bewoonster van een villa in Arnhem doodgeschoten tijdens een overval. Een andere vrouw raakte gewond. Hoewel zij maar één dader heeft gezien, werden voor de overval 9 mannen opgepakt en veroordeeld. De politie zou twee verdachten een valse bekentenis hebben ontlokt door hen onder druk te zetten tijdens verhoren en te voeden met daderinformatie. Een van de mannen trok de bekentenis korte tijd later weer in. In een advies aan de Hoge Raad stond dat een andere rechter vanwege de verhoren mogelijk tot een ander vonnis was gekomen, maar dat er niet genoeg reden was om de zaak te herzien.