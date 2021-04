Net herkozen president van Tsjaad, Idriss Déby, overleden na bezoek aan frontlinie

De president van Tsjaad, Idriss Déby, is overleden nadat hij aan de frontlinie gewond was geraakt bij gevechten met een rebellengroep. Dat meldt het leger van het Centraal-Afrikaanse land. Het leger is in een strijd verwikkeld met rebellen uit het noorden.

De 68-jarige Déby was juist gisteren opnieuw uitgeroepen tot president. De verkiezingen waren geboycot door de belangrijkste oppositieleiders.

Het leger zegt gisteren een aanval van opstandelingen op de hoofdstad Ndjamena te hebben voorkomen. Déby zou eigenlijk een toespraak houden, maar hij ging eerst naar de frontlinie om de militairen een hart onder de riem te steken in de strijd tegen "terroristen die ons grondgebied bedreigen".

De rebellen bevinden zich langs de grens met buurland Libië. Ze vielen op verkiezingsdag een grenspost aan en rukten de afgelopen weken op naar het zuiden.

Déby kwam in 1990 aan de macht. Hij lag goed bij westerse landen, omdat hij zich een betrouwbare partner toonde in de strijd tegen terreurgroepen als Boko Haram. .Volgens het leger is de zoon van Déby, generaal Kaka, tot interim-staatshoofd uitgeroepen.