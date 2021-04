Schaatscoach Mueller aan de slag met Duitse sprinters: 'Twee medailles in Peking'

Schaatscoach Peter Mueller gaat aan de slag met de Duitse sprintploeg. De 66-jarige ervaren Amerikaan krijgt bij zijn nieuwe werkgever onder meer te maken met Joel Dufter en Nico Ihle.

Mueller, die zelf in 1976 als schaatser olympisch kampioen werd op de 1.000 meter, was al in veel landen actief. Met schaatsers als Marianne Timmer, Jan Bos, Gianni Romme, Shani Davis, Bonnie Blair, Dan Jansen en Håvard Bøkko reeg hij de successen aaneen. Zo begeleidde hij Timmer in 1998 naar haar twee gouden olympische medailles in Nagano.