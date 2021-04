Spee opvolger Van Praag in uitvoerend comité UEFA

Just Spee heeft op het congres van de UEFA in Montreux genoeg stemmen gekregen om toe te treden tot het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond. De KNVB-voorzitter neemt de plek over van Michael van Praag, die na 12 jaar vertrok.

De 56-jarige Spee volgde Van Praag eind 2019 al op als voorzitter van de KNVB. Op het congres waren negen kandidaten voor de acht beschikbare plaatsen in het bestuur. Alleen de Belg Mehdi Bayat haalde het niet.

"Vooraf had ik er voorzichtig een goed voorgevoel over dat ik verkozen zou worden", aldus Spee. "Dat gevoel was gebaseerd op onze campagne waarin we vrijwel alle aangesloten bonden uitgebreid hebben gesproken. Maar voor nu ben ik ook wel heel erg blij én opgelucht dat het allemaal gelukt is. Ons Nederlands voetbal verdient een stem in UEFA en dat zijn de andere leden van UEFA gelukkig met ons eens."