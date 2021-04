Spurs kiezen voor jonge interim Mason en keeperstrainer Vorm

Tottenham Hotspur heeft Ryan Mason tot het eind van het seizoen aangesteld als trainer. De pas 29-jarige Engelsman was al werkzaam bij de jeugdopleiding van de club.

Mason is de opvolger van José Mourinho, die maandag vanwege de matige resultaten werd ontslagen. De Portugees was sinds november 2019 in dienst bij de Spurs. Op dit moment staat Tottenham, dat twee punten haalde uit de laatste drie duels, op de zevende plaats.

Vorm terug van weggeweest

Naast Mason trad ook de 37-jarige Michel Vorm op interim-basis toe tot de de technische staf van de Spurs. De oud-speler wordt keeperstrainer. In oktober vorig jaar zette Vorm een punt achter zijn actieve loopbaan. Hij zat sinds de zomer zonder club, nadat zijn contract bij de Spurs niet was verlengd.

Zondag staat Tottenham Hotspur, de club van international Steven Bergwijn, in de finale van de League Cup. Manchester City is op Wembley de tegenstander.