FIFA-preses Infantino waarschuwt Super League-clubs: 'Erin of eruit'

In navolging van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino zich uitgesproken tegen de oprichting van de Super League.

"We keuren de Super League ten zeerste af", zei Infantino tijdens het UEFA-congres in Montreux. "Het is een gesloten winkel, afgescheiden van de huidige instituties. Laat geen twijfel bestaan over de afkeuring van de FIFA. Ik ben hier om mijn volledige steun aan de UEFA uit te spreken."

"Gisteren hebben we woorden gehoord als oorlog en breuk", vervolgde de FIFA-voorzitter. "Vreselijke woorden en nog erger als we het hebben over het spel waar we allemaal van houden. Laat me heel duidelijk zijn: FIFA is een organisatie die is gebouwd op de echte waarden van sport."