Na pijnlijke machtsstrijd is Armin Laschet lijsttrekker Duitse christendemocraten

Söder wordt gezien als sterke leider, vooral ook door zijn rechtlijnige coronabeleid, zijn ferme optredens en heldere slogans. Laschet daarentegen krijgt veel kritiek op zijn zwabberende ideeën en aanpak van de coronacrisis. Het ene moment wil hij versoepelingen, daarna maant hij andere tot een strengere lockdown. In Noordrijn-Westfalen, de deelstaat waar hij premier is, zakte de steun aan hem tot een dieptepunt.

"De teerling is geworpen, Armin Laschet is onze Kanzlerkandidat", zei Söder aan het begin van de middag. De openlijke krachtmeting tussen de twee heeft het toch al niet te beste imago van Laschet en de partij flink beschadigd.

Waarom is het dan toch Laschet geworden? Het antwoord op deze vraag is misschien niet heel vleiend voor de politicus. Een keuze voor Söder zou de partij te erg geschaad hebben. Laschet is pas in januari tot CDU-leider gekozen, na een lange interne strijd. Als hij nu - via een soort coup van Söder - alweer aan de kant geschoven zou worden, dan was het gezichtsverlies voor de partij enorm geweest. Het zou de autoriteit en de macht van de voltallige CDU-top, die zich achter Laschet schaarde, ondergraven.

Natuurlijk heeft Laschet ook zijn sterke kanten. Hij bewees al meerdere keren dat hij verkiezingen kan winnen, ook als hij er slecht voor staat in de peilingen. In 2017 versloeg hij in zijn deelstaat de populaire kandidaat van de SPD en ook bij de recente voorzittersverkiezing leek zijn tegenstander Friedrich Merz geliefder.

Laschet is in staat op cruciale momenten te leveren. Hij overtuigde de CDU-leden met een sterke en emotionele toespraak over zijn vader, een mijnwerker, en over vertrouwen. Zijn vader had hem een raad gegeven, zei Laschet: "Onder de grond maakt het niet uit waar je vandaan komt, het belangrijkste is: kan ik op je bouwen als het verkeerd gaat? Zeg de mensen dat ze op je kunnen vertrouwen."