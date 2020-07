Stam door naar knock-outs MLS-toernooi, De Boer onder vuur na uitschakeling

Speler Siem de Jong, overgekomen van Ajax in februari van dit jaar, viel in de 66ste minuut in voor doelpuntenmaker Yuya Kubo. Naast De Jong staan ook de Nederlanders Jürgen Locadia (oud-speler van PSV) en Maikel van der Werff (oud-speler van Vitesse) onder contract bij de club uit Ohio.

FC Cincinnati begon het toernooi moeizaam met een nederlaag tegen Columbus Crew (0-4), maar herstelde zich daarna met een 1-0 overwinning op Atlanta United, de ploeg van trainer Frank de Boer. De overwinning op de Red Bulls was genoeg voor een plekje in de volgende ronde van het toernooi.

Trainer Jaap Stam boekt succes in de Verenigde Staten, waar hij sinds eind mei trainer is van FC Cincinnati. De trainer won met 2-0 van New York Red Bulls en heeft zich daarmee gekwalificeerd voor de knock-outfase van het 'MLS is Back'-toernooi.

De Boer werd woensdag al met Atlanta United uitgeschakeld. De ploeg wist geen enkel punt te behalen in de groepsfase en is daarmee klaar in Disney World.

"Iedereen is teleurgesteld natuurlijk, ikzelf nog het meest. Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd mijn best doe en dat zal ik blijven doen tot het einde", zei De Boer na afloop van de wedstrijd. Waarop de vraag volgde of hij nog aan zou blijven bij de club uit Georgia.

De trainer peinst niet over een vertrek: "Ik weet dat ik dit negatieve gevoel kan omzetten in een positief gevoel, een 'winning vibe'. Ik ben ervan overtuigd dat we de spelers hebben die voor die ommekeer kunnen zorgen. Dat hebben we vorig seizoen ook laten zien, toen we stroef begonnen", aldus De Boer, die vorig jaar na die slechte start als tweede wist te eindigen in de competitie.

Bubbel in Disney

De Amerikaanse voetbalcompetitie, de Major League Soccer, werd in maart al na twee speelronden stilgelegd als gevolg van de coronacrisis. In een eigen gecreëerde bubbel in Disney World in Orlando werd na vier maanden het voetballen hervat.

In het toernooi speelt elke ploeg drie wedstrijden in de groepsfase. De nummers één en twee van de groepsfase en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de knock-outfase, de finale volgt op 11 augustus. De winnaar plaatst zich voor de Latijns-Amerikaanse variant van de Champions League.

De punten uit de groepsfase van het toernooi tellen ook mee voor de reguliere MLS-competitie, die later dit jaar wordt hervat.