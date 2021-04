Honderden dode vogels aangespoeld langs Groningse kust

Langs de Groningse Waddenkust zijn de laatste tijd veel dode vogels aangespoeld. Volgens de stichting Het Groninger Landschap zijn de dieren het slachtoffer van de vogelgriep.

"In het najaar hadden we ook een periode met vogelgriep, maar toen was het lang zo erg niet als nu. Het gaat nu echt om honderden dode exemplaren", zegt Silvan Puijman van Het Groninger Landschap tegen RTV Noord.

Als beheerder van de Waddenkust ziet Puijman de dode vogels bij bosjes liggen. "Vooral brandganzen en kokmeeuwen. Bij de wandelpaden halen we de dode vogels weg, maar in de ontoegankelijke natuurgebieden laten we ze liggen. Op die manier hopen we verspreiding van het virus tegen te gaan."

Het virus verspreidt zich via de uitwerpselen van de vogels. "Als je ganzenmest onder je schoenen krijgt, verspreid je het vogelgriepvirus." Het virus is overdraagbaar op mensen en kan milde griepverschijnselen veroorzaken.

Zorgen bij pluimveehouders

Ook vanuit Nationaal Park Lauwersmeer wordt melding gemaakt van tientallen dode vogels. "De ganzen zijn op weg naar Rusland om te broeden. Hier komen ze bij elkaar om te eten. Met al die vogels bij elkaar hoeft er maar eentje te zijn die het heeft. Dan gaat het hard", zegt boswachter Jaap Kloosterhuis.

Hij denkt dat de uitbraak van het virus ook zorgelijk is voor pluimveehouders. "Die zitten met samengeknepen billen. Als je volgelgriep bij de kuikens of kippen krijgt, moet je hele bedrijf worden geruimd."

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de nieuwe uitbraak van de volgelgriep. Eerder werden vlak over de grens met Duitsland ook al veel dode vogels gevonden.