IEA voorspelt op een na hoogste stijging CO2-uitstoot ooit

Het herstel van de economie leidt dit jaar wereldwijd tot de op een na hoogste stijging van de CO2-uitstoot in de geschiedenis. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agenschap (IEA) in de Global Energy Review 2021. De organisatie verwacht een toename van bijna vijf procent CO2-uitstoot.

Het afgelopen jaar nam de uitstoot juist flink af, toen een groot deel van de productie in de wereld stil kwam te liggen als gevolg van de coronapandemie. De belangrijkste oorzaak van de verwachte toename van de CO2-uitstoot is het gebruik van kolen voor de opwekking van elektriciteit. Het gebruik hiervan stijgt met 4,5 procent. Daarmee ligt het gebruik boven het niveau van voor de coronacrisis.

De stijging van het kolengebruik vindt voor 80 procent plaats in Azië, aangevoerd door China (50 procent). Ook in Europa en de Verenigde Staten stijgt het gebruik van kolen maar hier overschrijdt het niet de hoeveelheden van 2019, denkt het IEA.

'Groen herstel'

Politici spreken al een jaar lang over "groen herstel' van de economie na de coronapandemie maar daar lijkt voorlopig geen sprake van te zijn. "Dit is een directe waarschuwing dat het economisch herstel verre van duurzaam is voor het klimaat," zegt IEA-directeur Fatih Birol. "Als overheden over de hele wereld niet snel met maatregelen komen om de uitstoot omlaag te brengen, zal de situatie volgend jaar nog verder verslechteren."

Birol roept wereldleiders op om tijdens een top met de Amerikaanse president Biden komende vrijdag een begin te maken met aanvullend beleid om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Zon en wind

Terwijl het gebruik van kolen toeneemt, stijgt tegelijkertijd het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in de energiemix, met acht procent. Zon en wind leveren daarmee meer dan de helft van de toename in de vraag naar elektriciteit.

Dertig procent van de energie die dit jaar wereldwijd gebruikt zal worden, is duurzaam verwacht het IEA. Dat is een stijging van drie procent ten opzichte van 2019. Ook bij de toename van duurzame energie speelt China de hoofdrol. Het land zorgt waarschijnlijk voor bijna de helft van de toename van duurzaam opgewekte elektriciteit, gevolgd door de Verenigde Staten, Europa en India.

Minder olie

De vraag naar olie blijft ondanks het herstel van de economie achter en ligt drie procent onder het niveau van 2019. In het wegtransport wordt pas aan het einde van dit jaar een herstel verwacht in de vraag naar olie.

Voor de luchtvaart zal dit waarschijnlijk nog veel langer duren. Het IEA verwacht dat de vraag naar kerosine aan het einde van dit jaar nog steeds 20 procent onder het niveau van 2019 ligt. Een volledig herstel van de vraag naar olie zou voor nog eens anderhalf procent extra stijging van de CO2-uitstoot zorgen.