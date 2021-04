Vaccinatiecampagne op stoom, maar zonder Janssen dreigt vertraging

De vaccinatiecampagne begint nu echt op stoom te komen. Over de afgelopen week zijn iedere dag gemiddeld meer dan 100.000 prikken gezet. Maar of dat tempo kan worden vastgehouden, hangt mede af van de vraag of het Janssen-vaccin kan worden ingezet.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA komt aan het einde van de middag met een oordeel over het Janssen-vaccin. Uit voorzorg wordt dit vaccin in Nederland nu niet gebruikt, vanwege een aantal trombosegevallen in de Verenigde Staten. Ook de leveringen van het vaccin aan de Europese Unie liggen stil; er zijn eerder wel al bijna 80.000 doses geleverd aan Nederland.

Als dit vaccin voorlopig niet inzetbaar blijft, kan het de vaccinatiecampagne in Nederland in de war schoppen en zeker met een aantal weken vertragen. Tot juli verwacht Nederland 3 miljoen dosis van het Janssen-vaccin. Daarmee hoeft maar één prik te worden gezet voor een goede werking.

Er zijn tot en met gisteren volgens cijfers op het coronadashboard van de Rijksoverheid 4,5 miljoen prikken gezet. Het gaat dan om ruim 3,5 miljoen mensen die tenminste één keer zijn ingeënt en daarmee een eerste bescherming hebben tegen het coronavirus.

Begin mei alle 60+

Inmiddels moeten volgens het kabinet alle medewerkers van verpleeghuizen volledig zijn gevaccineerd, net als ziekenhuispersoneel in de directe covidzorg en huisartsen. Dat moet ook gelden voor de meeste bewoners verpleeghuizen en mensen met verstandelijke beperking in instellingen.

Aan het einde van volgende week verwacht het RIVM dat veel mensen van boven de 60 jaar een uitnodiging hebben ontvangen voor een vaccinatie. Alleen in Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zijn er dan mogelijk nog mensen van 60, 61 en 62 jaar (en niet-mobiele thuiswonende 60-plussers) die wachten op een brief van de huisarts. Zij worden uiterlijk in week 19 uitgenodigd; dat is begin mei.