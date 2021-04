Proces tegen hoofdrolspelers Zwolse onderwereldoorlog van start

In de rechtbank in Zwolle is het proces begonnen tegen twee mogelijke hoofdrolspelers in een onderwereldoorlog. De brroers Idris (27) en Abas (26) M. uit Zwolle worden verdacht van betrokkenheid bij twee moordpogingen, drugshandel en het voorbereiden van een liquidatiepoging.

De broers zouden deel uitmaken van de drugsbende Ali 24/7, die ruzie had met een andere groep. De rechtbank trekt drie dagen uit voor het proces. Volgende maand staan er nog eens vier verdachten terecht.

De vete tussen de twee bendes begon in 2016. Volgens justitie probeerden de groepen de Zwolse drugsmarkt onderling te verdelen, maar mislukte dat. Idris en Abas M. zouden daarna vanuit een rijdende auto op een busje met twee leiders van de concurrerende groep hebben geschoten. De twee overleefden de aanslag.

Kogelregen in de kinderrijke wijk

In september 2019 was Idris M. het doelwit. In de wijk Stadshagen werd het vuur op hem geopend. Kogels uit een machinegeweer raakten huizen en auto's, maar M. wist te ontkomen met slechts lichte verwondingen aan een arm.

Een maand later werd leider Emin Y. van de concurrerende groep beschoten. Volgens justitie was Abas M. de schutter. Zijn vuurwapen zou slechts één kogel hebben afgevuurd en daarna dienst hebben geweigerd. Y. raakte lichtgewond en nam wraak door op de auto van M. te schieten. M. overleefde de aanslag. Y. werd niet veroordeeld voor het terugschieten, omdat hij volgens de rechter handelde uit noodweer.

Handlangers gearresteerd

Idris en Abas M. werden in oktober 2019 gearresteerd en zitten sindsdien vast. Toch waren er in 2019 en 2020 nog enkele schietpartijen en autobranden als gevolg van het conflict.

In het voorjaar van 2020 werd een aantal mogelijke handlangers van de broers opgepakt. Een van hen is Fabienne van den R., een vrouw van in de twintig. Zij zou de dagelijkse leiding over de drugslijn hebben gehad. Het proces tegen haar en drie andere verdachten begint volgende maand, meldt RTV Oost.

Emin Y. en twee andere leiders van de concurrerende groep werden eerder dit jaar veroordeeld tot celstraffen tot 14 maanden voor drugshandel.