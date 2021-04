Tjeenk Willink ontvangt fractieleiders, Denk en BBB willen eerst vertrouwen herstellen

Denk-fractieleider Azarkan wil aan het einde van de week een antwoord hebben op de vraag "wie vertrouwen heeft in wie?" In zijn gesprek met informateur Tjeenk Willink heeft hij naar voren gebracht dat de vertrouwensvraag, die aanvankelijk als belangrijkste op tafel lag, wat hem betreft te snel naar de achtergrond was verdwenen.

"Het is natuurlijk leuk dat we het nu over allerlei thema's gaan hebben", zei Azarkan na afloop. "Maar de slachtoffers van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld gaat het niet om thema's, maar om de vraag wie met wie kan regeren en de zaak goed kan afwikkelen." Hij noemt het onderlinge vertrouwen, dat na het debat met premier Rutte over CDA-Kamerlid Omtzigt verdwenen is, de basisvraag in deze fase van de formatie.

Ook fractievoorzitter Van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vindt het vreemd dat de vertrouwensvraag in de gesprekken van vandaag niet de hoogste prioriteit heeft. "Naar mijn idee ging het erom dat de informateur het vertrouwen tussen de fracties zou herstellen. Dat was de opdracht van de Tweede Kamer. En bij ons zit dat in elk geval nog niet goed."

Herstelbeleid coronacrisis

De informateur spreekt voor de tweede keer met alle zeventien fractievoorzitters. De vorige keer was twee weken geleden. Net als toen komen eerst de kleine fracties aan de beurt. Gisteren liet Tjeenk Willink weten dat de fractievoorzitters het eerst eens moeten worden over vier of vijf grote onderwerpen die met voorrang moeten worden aangepakt. Het herstelbeleid na de coronacrisis hoort daar in elk geval bij.

Hij vraagt de fractieleiders vandaag welke thema's zij verder belangrijk vinden. Daar zit tot nu toe geen lijn in. 50Plus-leider Den Haan noemt 'ouder worden'. Dat de groep ouderen groeit heeft volgens haar grote consequenties voor allerlei onderwerpen, zoals de woningmarkt, het pensioenstelsel en de gezondheidszorg. Daar moeten partijen bij de vorming van een nieuw kabinet wat haar betreft dus afspraken over maken.

Van der Plas (BBB) wil dat de verdeling van de ruimte in Nederland een belangrijk thema wordt. Ze wees op de plannen voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen en is bang dat die ten koste gaan van het platteland. "Ik vrees dat mijn kinderen en kleinkinderen straks naar België of Duitsland moeten voor een beetje groen."

'Dichten van de kloven'

Het spits werd vanmorgen afgebeten door Bij1-leider Simons. Zij vindt dat het bij de formatie moet gaan over "het dichten van de economische en sociaal-maatschappelijke kloven die er voor corona al waren en door de pandemie enorm gegroeid zijn". Die kloven ontstaan volgens haar met name door discriminatie. die bijvoorbeeld naar voren kwam bij het onderzoek naar de affaire bij de kinderopvangtoeslag.

De planning is dat de informateur volgende week met zijn eindverslag komt. Daarna volgt een debat in de Tweede Kamer. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.