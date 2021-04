Real Madrid-voorzitter verdedigt Super League: 'We redden het voetbal'

"Het klopt niet dat dit voor de rijke clubs is", ging Pérez verder. "Ik ben niet de eigenaar van Real, ik ben de voorzitter. Real is een club met leden. Alles wat ik doe, is voor het welzijn van het voetbal. We doen dit om het voetbal, dat in een kritieke situatie verkeert, te redden."

Vanuit het andere kamp, het Super League-kamp, bleef het na het eerste statement stil. Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez, ook voorzitter van de Super League, sloeg maandagavond bij het Spaanse TV-programma El Chiringuito terug naar de criticasters. "We redden het voetbal", zei Perez. "En als ik voetbal zeg, heb ik het over het redden van iedereen in het voetbal, zodat we de komende twintig jaar in vrede verder kunnen leven."

We denken dat dit format het voetbal kan redden, zoals de Europa Cup het voetbal redde in de jaren 50

De coronacrisis laat volgens Pérez diepe financiële sporen na in het voetbal. Real Madrid is een van de clubs die de inkomsten heeft zien kelderen. "De situatie is dramatisch. We moesten een oplossing vinden om uit deze verschrikkelijke situatie te komen. We denken dat dit format het voetbal kan redden, zoals de Europa Cup het voetbal redde in de jaren 50."

Naast Real Madrid doen ook AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur mee aan de Super League. Ze zijn op zoek naar nog drie clubs en willen jaarlijks vijf ploegen uitnodigen. Het plan is om in augustus al te starten.

Pérez: "Als je alleen inkomen genereert uit TV-gelden is de beste manier om de inkomsten te verhogen het bieden van meer aantrekkelijke wedstrijden die fans van over de hele wedstrijd kunnen zien. De Champions League wordt pas aantrekkelijk vanaf de kwartfinales. We kwamen tot de conclusie dat we met de Super League onze verliezen kunnen verlichten."

NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen legt hieronder uit wat de beweegredenen achter de Super League zijn.