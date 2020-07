Renovatiewoede: 'Mensen hebben coronajeuk: we gaan allemaal het huis pimpen'

Steeds meer Nederlanders kiezen voor nieuwe dakkapellen, kozijnen en andere dure renovaties. Klusbedrijven hebben wachttijden van maanden en hypotheekverstrekkers hebben het aantal hypotheekaanvragen zien toenemen.

"De agenda van een van de klussers is al volgeboekt tot juni 2021", zegt Dennis Kosten, directeur van VLOK, de vereniging voor vakmensen. De vraag is toegenomen, maar er is volgens hem ook een tekort aan vakmensen in Nederland.

"In de vorige crisis zijn er uit de gehele bouwsector 50.000 mensen verdwenen. Dat is wel weer aangetrokken, maar er blijven tekorten.

Dat beaamt ook Vincent van Rijsewijk, die nieuwe kozijnen laat plaatsen: "Een afspraak maken in de showroom duurde twee weken, het inmeten drie maanden en qua levering zijn we blij dat we nu eens aan de beurt zijn. Mensen hebben coronajeuk: we gaan allemaal het huis pimpen."

Mislukte thuisklussen

Er zijn verschillende verklaringen voor de verbouwingswoede. Er zijn mensen die in de coronacrisis veel geld hebben gespaard. Daarnaast, zegt Kosten, hebben veel Nederlanders wat extra te besteden omdat ze dit jaar minder of niet op vakantie gaan.

Carina Kloet van De Hypotheker: "Door corona werken veel mensen thuis, ze willen meer ruimte en gaan hun huis opknappen. Omdat de huizenprijzen zo zijn gestegen, verzilveren mensen overwaarde voor een verbouwing. Daarnaast is er nog steeds krapte op de woningmarkt, waardoor mensen minder makkelijk verhuizen en kiezen voor een verbouwing."

Kosten van VLOK wijst ook op de doe-het-zelvers. "Tijdens de lockdown zijn er heel wat mensen geweest die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan, en niet altijd met succes. De mislukte thuisklussen komen dus nog boven op het nieuwe werk."

Hypotheek of spaarpot

Ook hypotheekverstrekkers merken dat de verbouwing in trek is. Zo zag De Hypotheker een toename van 84 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019, net als AEGON en ABN AMRO, waar het aantal hypotheken voor woningverbeteringen met 14 procent en 65 procent toenam.