Grootste verlies ooit voor Holland Casino; 81 miljoen in het rood

Ook dit jaar krijgt de overheid geen winstuitkering van het casino en voor volgend jaar ziet het er somber uit. De casino's zijn in 2021 nog geen dag open geweest. Op z'n vroegst zou de Nederlandse overheid in 2023 weer winst van Holland Casino krijgen uitgekeerd. "Ik denk dat we over twee tot drie jaar weer terug kunnen zijn op het niveau waar we in 2019 waren", zegt Van Lambaart. "We zullen er alles aan doen om dat te bereiken zodat we dan ook weer winst kunnen overmaken naar de aandeelhouder."

Om het omzetverlies op te vangen kwam er steun van de overheid. Na KLM is Holland Casino de grootste ontvanger van loonsteun via de NOW-regeling. In 2020 ging het om 94 miljoen euro. Daarnaast kreeg het bedrijf uitstel voor het betalen van 132 miljoen aan belastingen en werd het uitbetalen van de winst over 2019 geschrapt.

Ter vergelijking: in 2019 werd er nog 90 miljoen euro winst gemaakt. Het slechtste jaar in de historie van het bedrijf was tot nu toe 2013 toen er 22 miljoen euro verlies werd geleden. "We zijn de enige staatsdeelneming die echt nul omzet heeft door de coronamaatregelen", zegt bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart. "Hoewel we de kosten onder controle hebben gezet, hard hebben ingegrepen, krijg je dan toch zo'n ontzettend naar resultaat."

143 dagen waren de vestigingen van Holland Casino vorig jaar gesloten vanwege de coronacrisis. En dat heeft geleid tot een recordverlies: het bedrijf eindigde 80,7 miljoen euro (voor vennootschapsbelasting) in het rood. Dat had nog een veel groter verlies kunnen zijn als er geen steun was gekomen van de eigenaar van het bedrijf, de Nederlandse Staat.

250.000 bedrijven hebben uitstel van belastingen gekregen voor een bedrag van 16 miljard euro. Ze krijgen 3 jaar de tijd om dat terug te betalen. Holland Casino pleit voor meer uitstel. "We gaan het allemaal terugbetalen, maar extra tijd zou wel helpen", zegt Van Lambaart. "Het zou ontzettend helpen als dat 4 of 5 jaar zou worden. Het is belangrijk omdat je dan als bedrijf ook weer kan investeren. Dat geldt niet alleen voor ons."

Eind 2019 werkten er nog bijna 4000 mensen bij het bedrijf. Vanwege de crisis is tien procent van de banen geschrapt. "We hebben inmiddels een behoorlijke schuld bij de Belastingdienst opgebouwd. We hebben naar ons huishoudboekje gekeken en gekeken wat wel en wat niet kan. Het is publiek geld waar we mee omgaan. Dat moeten we verantwoord doen en we hebben nu een organisatie die echt toekomstbestendig is."

Tandenknarsend

In tegenstelling tot buitenlandse casino's had Holland Casino geen mogelijkheid om online geld te verdienen. De Nederlandse kansspelwet staat dat nog niet toe. "Dat is best frustrerend, zeker als je ziet dat er allerlei illegale activiteiten zijn", zegt Van Lambaart. "Criminelen gebruiken ons logo om mensen online te laten spelen. Dat doet pijn en je moet tandenknarsend toekijken."

De nieuwe wet is deze maand van kracht geworden en als Holland Casino een vergunning krijgt, mag het vanaf oktober ook online actief zijn.

Dit weekend gaan voor het eerst zes casino's een dag open voor bezoekers die een negatief testresultaat kunnen laten zien. De middagen en de avonden zijn volgeboekt. Ook in de ochtend zijn de casino's open en daar is nog niet alles vol. "We kijken reikhalzend uit naar dit weekend, als we weer een dagje open mogen", zegt Van Lambaart. "We hopen natuurlijk dat we de komende weken meer vestigingen mogen openen, met restricties."