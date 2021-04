EU vreest escalatie conflict grensstreek Oekraïne: 'Russen massaal aanwezig'

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft gewaarschuwd dat de situatie aan de grens met Oekraïne snel kan escaleren. Hij refereerde aan het feit dat Rusland massaal troepen heeft samengetrokken. Daarbij noemde hij een aantal van 150.000 manschappen, om later door zijn eigen ambtenaren te worden gecorrigeerd; het zou gaan om een aantal ruim 100.000.

De spanningen in de regio zijn afgelopen weken verder opgelopen en volgens Borrell kan "een vonk" het conflict opnieuw laten escaleren. Hij deed een oproep aan Rusland om zijn troepen terug te halen.

Na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 brak in het oosten van Oekraïne een oorlog uit. Separatisten loyaal aan Rusland wilden zich afscheiden en kregen daarbij hulp van de Russen. In zeven jaar tijd zijn zo'n 14.000 mensen omgekomen in de strijd.

Oekraïne wil meer sancties

Volgens Borrell zijn er nu meer Russische militairen in de grensregio dan op enig ander moment, een claim die de Verenigde Staten onderschrijven. Ook in de Zwarte Zee is de Russische vloot nadrukkelijk aanwezig, wat de VS bracht tot de aankondiging twee oorlogsschepen naar de Zwarte Zee te sturen. De Amerikanen schortten de plannen na felle protesten van Moskou op, maar ook de Britten zouden nu voorbereidingen treffen om volgende maand oorlogsschepen te sturen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba roept de EU op tot meer sancties tegen Rusland. Borrell zei daarover dat daar op dit moment geen plannen voor zijn.

Borrell sprak ook nog over de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die vastzit in een strafkamp. Na drie weken in hongerstaking te zijn geweest werd gisteren bekend dat hij is overgebracht naar een ziekenhuis in een andere strafkolonie. Navalny's eigen mensen, onder wie zijn arts, vrezen voor zijn leven.

Borrell zei dat Navalny's toestand "kritiek" is. Hij waarschuwde dat de EU-lidstaten het Kremlin verantwoordelijk houden voor zijn gezondheid en veiligheid.