China lanceert voor het eerst met succes raket naar Mars

China heeft voor het eerst een raket gelanceerd naar Mars. Vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee werd de Tianwen-1 de ruimte ingeschoten. Over zeven maanden moet het ruimtevaartuig Mars bereiken.

Het was lange tijd onduidelijk wanneer China de missie wilde lanceren. Hoewel ruimteorganisaties van andere landen ruim van tevoren hun plannen bekendmaken en pers uitnodigen, worden Chinese ruimtemissies pas kort voor de lancering of zelfs na afloop bekendgemaakt. Gisteren deden foto's van het lanceerplatform vermoeden dat de lancering aanstaande was.

De raket werd gelanceerd vanaf een eiland in de Zuid-Chinese Zee: