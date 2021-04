Ziekenhuizen vragen personeel verlof in te trekken • Zorgen om Indiase coronavariant

Bestuursvoorzitter David Jongen van het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen begrijpt dat het demissionaire kabinet een aantal coronamaatregelen gaat versoepelen, maar "verheugt zich er niet op". "Ik hoop dat dit met verstand wordt gedaan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

De situatie in zijn ziekenhuis is nijpend: "14 van de 20 operatiekamers zijn dicht. Er is nog een enkel IC-bed over en we willen weer patiënten overplaatsen. Voor ons gevoel beleven we het drukste moment sinds april vorig jaar", zegt Jongen. Daarnaast is 60 tot 70 procent van de reguliere zorg afgeschaald. "Er staan 5000 mensen op de wachtrij en die lijst wordt alleen maar langer."

Net als andere ziekenhuizen in Nederland vraagt Jongen een deel van zijn personeel tijdens de meivakantie door te werken, om zo voldoende IC-bedden 'open' te hebben. "Ik wil niemand dwingen verlof in te trekken, want dat hebben ze niet verdiend. Sommige mensen moeten echt even weg." Het ziekenhuis onderzoekt daarom of de doorwerkende medewerkers een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen.