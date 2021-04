Ziekenhuizen positief over start met Janssen-vaccin • Snel zuurstoftekort in Indiase ziekenhuizen

Ziekenhuizen in de Indiase hoofdstad New Delhi komen vanaf morgen zonder medicinale zuurstof te zitten, meldt persbureau Reuters. De grote publieke ziekenhuizen in de stad met 20 miljoen inwoners hebben nog tussen de 8 en 24 uur zuurstof. De kleinere private ziekenhuizen hebben nog slechts 4 tot 5 uur zuurstof op voorraad.

"Als we morgen niet genoeg voorraad krijgen, hebben we te maken met een ramp", waarschuwen de gezondheidsautoriteiten in New Delhi. De federale overheid wordt dringend om hulp gevraagd. Premier Modi zegt dat alles in het werk wordt gesteld om alle ziekenhuizen in het land te voorzien van genoeg bedden, zuurstof en medicijnen om de enorme golf patiënten aan te kunnen.

Volgens Modi heeft het land te maken met een toestroom die het zorgsysteem overweldigt. "De situatie was beheersbaar, tot een paar weken geleden. De tweede golf besmettingen is als een storm gekomen", zei hij in een televisietoespraak voor het land. Hij riep inwoners op om binnen te blijven.

Het Indiase ministerie van Volksgezondheid meldt dat er in de afgelopen 24 uur 1761 mensen overleden aan het virus, waarmee het aantal geregistreerde sterfgevallen in India op 180.530 komt. Het land meldt nu al zes dagen meer dan 200.000 nieuwe besmettingen per dag. Wetenschappers kijken bezorgd naar India, waar een mutatie van het virus zeer snel rond lijkt te gaan. Tegen deze variant zijn vaccins mogelijk verminderd effectief. Indiase artsen merken ook dat ditmaal erg jonge patiënten beademd moeten worden.