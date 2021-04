Versoepelingen verwacht, maar zorg houdt hart vast • Johnson & Johnson hervat levering vaccins aan EU

Drie weken na de eerste vaccinleveringen aan Jemen is het land begonnen met inenten in de regio's die in handen zijn van de regering. Persbureau Reuters meldt dat het prikken gestart is in de havenstad Aden, in het zuiden van het land. De Jemenitische vaccinatiestrategie richt zich in eerste instantie op zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbare groepen.

Het land, dat al zes jaar wordt verscheurd door een bloedige burgeroorlog en een economische crisis, krijgt vaccins uit het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het land met ruim 29 miljoen inwoners heeft nu 360.000 doses gekregen. De rest van het jaar loopt dat op tot 1,9 miljoen doses.

De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de Wereldgezondheidsorganisatie op korte termijn ook zo'n 10.000 doses stuurt naar de stad Sanaa (ongeveer 2,5 miljoen inwoners), die in handen is van de Houthi-rebellen met wie de Jemenitische regering al jaren strijdt. Tot nu toe is er in Houthi-gebied nog geen prik gezet.

Over het precieze aantal besmettingen in Jemen is veel onduidelijk. Officieel zijn er 5858 gevallen bekend en zijn er 1132 doden geregistreerd, maar het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Door de oorlog is het onmogelijk om betrouwbare testcijfers te krijgen. Wel is duidelijk dat er sinds februari een piek in het aantal gevallen wordt waargenomen, wat het toch al ernstig overbelaste zorgsysteem van het land nog verder onder druk zet.