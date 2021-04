Versoepelingen verwacht, maar zorg houdt hart vast • Hoogste aantal ziekenhuisopnames dit jaar

De twee jongens van 16 en 21 jaar die de teststraat in Urk in brand hebben gestoken tijdens de avondklokrellen in het dorp, deden dat in opdracht van anderen. Dat hebben ze verklaard tegenover de politie. Vandaag stonden ze voor het eerst voor de rechter in Lelystad in een pro-formazitting.

De man van 21 jaar zou enkele honderden euro's zijn aangeboden door leden van een groep die zichzelf 132 jaar voorwaardelijk noemt. De groep zou al langer voor problemen zorgen in Urk en ze zouden samen 132 jaar voorwaardelijke straf hebben gekregen. De advocaat van de verdachte wil dat de politie zes leden van die groep gaat verhoren, maar volgens de rechtbank is verder onderzoek voor de rechtszaak van de twee verdachten niet noodzakelijk.

De verdachte woonde de zitting via een videoverbinding bij. De zitting van de jongste verdachte was achter gesloten deuren omdat hij nog minderjarig is.