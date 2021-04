Rutte: zonder risico versoepelen kan niet • Vanaf morgen prikken met Janssen-vaccin

"Ik heb me verbaasd over de wijze van berichten over fieldlabs", zegt minister De Jonge als reactie op het schrappen van het 538-evenement in Breda na maatschappelijke druk. "Het was een brede wens in de Tweede Kamer en in de samenleving om via testen eerder, meer dingen mogelijk maken." Het is de verkeerde aanname dat we ermee doorgaan tot Sint-Juttemis, vindt De Jonge. "Maar je hoeft ook niet voor iedereen de deur dicht te houden totdat alles weer kan."

"Je zit nu eenmaal in de fase waarin je maatregelen gaat afbouwen. Dan zit je in de situatie dat het ene wel kan en het andere niet kan", aldus De Jonge. "Inconsistentie leidt altijd tot 'hé, waarom kan dat wel en waarom kan dat niet?', maar dat wil niet zeggen dat je daarom voor iedereen de deur dicht kan houden totdat we van dat virus af zijn."