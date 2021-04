Persconferentie met zicht op versoepelingen • EU schiet Balkanburen te hulp met vaccins

Een aantal ziekenhuizen vraagt het personeel op de intensive care en covidafdelingen af te zien van vrije dagen in de meivakantie. Dat meldt de Volkskrant na een rondgang langs ziekenhuizen in een aantal grote steden. De druk die de coronapandemie op de afdelingen legt is zo hoog, dat verlof voor artsen en verpleegkundigen nauwelijks mogelijk is.

De zorgvakbonden zeggen in de krant het beeld te herkennen en benadrukken dat "de rek er wel uit is". Zo is het ziekteverzuim hoog: op de corona-afdelingen zit tot 15 procent van het personeel ziek thuis, zegt een woordvoerder van verpleegkundigenvakbond NU'91.

Desondanks verloopt het verzoek geen verlof op te nemen doorgaans in goed overleg, stellen de bonden. Ook wordt het personeel niet gedwongen af te zien van vakantie, zegt bestuursvoorzitter Berden van het Elisabeth TweeSteden-Ziekenhuis in Tilburg. "Dat is echt een draconische maatregel. We bekijken van dag tot dag scherp wat nodig is."