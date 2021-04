Beslissende dag Janssen-vaccin • Persconferentie met zicht op versoepelingen

De burgemeester van Emmen is boos op platform Testen voor Toegang, dat proefevenementen organiseert. Eric van Oosterhout noemt de pilotelementen in Drenthe "een totale flop", schrijft RTV Drenthe.

De burgemeester verwijt de organisatie verkeerde keuzes te hebben gemaakt en slecht te communiceren. Hij kan bijvoorbeeld niet begrijpen dat er in zijn stad wel 1200 mensen bij de voetbalwedstrijd FC Emmen - Heracles Almelo aanwezig mogen zijn, maar er geen testlocatie is in Emmen. Dat kan volgens de omroep alleen in Assen.

"Je kan niet even vragen of al die mensen 'effe' naar Assen willen om daar een stok in hun neus te laten zetten", zegt Van Oosterhout tegen de regionale omroep. "We hebben de organisatie van alles aangeboden, vijf opties waar ze konden testen en we horen vervolgens niks. We kregen nul op het rekest, echt onfatsoenlijk."

Testen voor Toegang heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.