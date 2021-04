Amerikaanse oud-vice-president Walter Mondale (93) overleden

De voormalige Amerikaanse vice-president Walter Mondale (93) is overleden. De Democraat was vice-president onder president Jimmy Carter, van 1977 tot en met 1981.

Mondale deed in 1984 ook zelf een gooi naar het presidentschap, maar hij moest het afleggen tegen zittend president Ronald Reagan. Mondale won alleen zijn thuisstaat Minnesota en District of Columbia.

In zijn campagne had Mondale de kiezer onomwonden verteld dat ze een belastingverhoging tegemoet konden zien als ze hem zouden kiezen. Jaren later zou hij daarop terugkomen. "De geschiedenis heeft me gelijk gegeven. Het was niet populair, maar het was wel juist", zei hij over de belastingverhoging.

Mondale was voor zijn politieke carrière onder meer officier van justitie van Minnesota. In 1964 werd hij senator, en later dus vice-president. Na zijn mislukte poging Reagan op te volgen, werd hij weer advocaat. Onder president Clinton was hij in de jaren 90 ook nog ambassadeur in Japan.

In 2002 leed hij een pijnlijke nederlaag in zijn thuisstaat Minnesota. In dat jaar verongelukte de Democratische senator Paul Wellstone bij een vliegtuigongeluk. Op aandringen van de Democratische Partij nam Mondale twee weken later deel aan de verkiezing voor de Senaat. Hij verloor, terwijl hij altijd trots had verkondigd dat hij nog nooit een verkiezing in zijn eigen staat had verloren.

Carter zegt in een eerste reactie dat Mondale de beste vice-president in de geschiedenis van de VS was. Hij is volgens hem een groot voorbeeld voor iedereen die een publieke functie bekleedt.