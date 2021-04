Machtsstrijd beslecht: CDU kiest Laschet als kandidaat-kanselier

In Duitsland heeft het bestuur van de christendemocratische CDU Armin Laschet aangewezen als kanselierskandidaat. Na een overleg van zo'n zes uur kreeg de partijvoorzitter 31 stemmen, tegen negen voor zijn tegenstrever Markus Söder, de voorzitter van CDU's Beierse zusterpartij CSU. Er waren zes onthoudingen.

Daarmee lijkt de machtsstrijd tussen Laschet (60) en Söder (54) beslist. Söder zei eerder dat hij zich zal neerleggen bij de keuze. Hoewel ook de partijtop de voorkeur had uitgesproken voor Laschet was Söder tot nu toe strijdbaar. Hij benadrukte daarbij dat het alle hens aan dek is voor de CDU/CSU-combinatie: "We staan er heel slecht voor. Het gaat er dit jaar niet om wie van de CDU/CSU gaat regeren, maar of we wel in de regering komen."

Opmars Groenen

Of de Kanzlerkandidat van de CDU/CSU ook daadwerkelijk Merkel zal opvolgen als kanselier is inderdaad allerminst zeker. In peilingen zijn de Groenen bezig aan een opmerkelijke opmars. De partij doet het dusdanig goed dat er rekening mee wordt gehouden dat de gisteren naar voren geschoven lijsttrekker Annalena Baerbock de nieuwe Duitse bondskanselier wordt.

De Duitsers gaan op 26 september naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Bondspresident Steinmeier zal vervolgens de kandidaat van de grootste partij bij de Bondsdag voordragen als nieuwe kanselier.