Agent die overleed na bestorming Capitool kreeg beroerte

Brian Sicknick, de agent die gewond raakte bij de bestorming van het Capitool in Washington D.C., is overleden door een beroerte. Dat concludeert een lijkschouwer. Er is sprake van een natuurlijke dood: verwondingen opgelopen tijdens de bestorming speelden geen rol bij zijn overlijden, luidt de conclusie.

Tot nu toe werd gedacht dat Sicknick (42) was overleden doordat hij met een brandblusser op zijn hoofd was geslagen. Ook werd de mogelijkheid open gehouden dat hij was overleden doordat hij door de bestormers van het Congres was bespoten met een chemische substantie. Sicknick overleed op 7 januari, een dag na de bestorming door Trump-aanhangers.

De lijkschouwer constateert dat er geen sprake was van een allergische reactie als gevolg van een chemische stof. Ook had Sicknick geen inwendige of uitwendige verwondingen.

De politiedienst van het Capitool zegt in een reactie de bevindingen te accepteren. Wel blijft de politie benadrukken dat Sicknick "in het harnas" is gestorven, terwijl hij het Congres, het Capitool, de democratie verdedigde.

Er zijn twee verdachten aangeklaagd voor de dood van Sicknick. Ze zouden een chemische stof op de agent hebben gespoten. Door het onderzoek van de lijkschouwer wordt het voor aanklagers moeilijker om de twee verantwoordelijk te houden voor de dood van de agent.

Het lichaam van Sicknick werd na zijn dood een dag lang opgebaard in de rotunda, de hal onder de beroemde witte koepel van het Capitool.