Het is nu aan de jury of ex-agent schuldig is aan moord op George Floyd

In de VS is het overleg tussen juryleden begonnen over de vraag of ex-agent Derek Chauvin schuldig is aan moord op George Floyd. Hoelang de twaalfkoppige jury daarvoor nodig heeft, valt op voorhand niet te zeggen.

De jury zondert zich in principe af totdat het tot een unaniem oordeel komt. Dat kan een kwestie van uren zijn, maar mogelijk ook van dagen of zelfs enkele weken. Als de juryleden het onderling niet eens worden, moet het proces worden herhaald.

Knie in de nek

De aanklagers en verdediging brachten vandaag hun slotpleidooi in de zwaar beladen rechtszaak. Floyds dood leidde vorig jaar tot wereldwijde demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

Zelfs een kind kan volgens aanklagers inzien dat de zwarte arrestant is gestikt door toedoen van Chauvin. De 45-jarige drukte vorig jaar in mei bijna tien minuten zijn knie in Floyds nek, die op de grond lag. Na het incident werd Chauvin ontslagen bij de politie.

'Volgens het boekje'

De verdediging stelt dat het een arrestatie volgens het boekje was. Volgens Chauvins advocaat is de 46-jarige Floyd overleden aan een onderliggende medische aandoening en illegaal drugsgebruik. De verdachte weigerde deze week een verklaring af te leggen; hij beriep zich daarbij op het vijfde amendement.

Chauvin wordt specifiek verdacht van moord zonder voorbedachten rade, doodslag en derdegraadsmoord, een term in het Amerikaanse strafrecht die wordt gebruikt als iemand onopzettelijk wordt gedood als gevolg van een gevaarlijke daad. De verdachte kan in het zwaarste geval veertig jaar celstraf krijgen.