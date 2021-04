Aantal winkels daalde in coronajaar 2020, maar minder hard dan voorheen

Het aantal fysieke winkels is in coronajaar 2020 met bijna 900 afgenomen. Eind 2020 waren er nog 85.500 winkels over in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Al jarenlang krimpt het aantal winkels in Nederland. De afname met ongeveer één procent vorig jaar is, ondanks de coronacrisis, ietsje lager dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Sinds 2010 daalde het aantal winkels met bijna 14 procent. Tegelijkertijd verviervoudigde het aantal webwinkels.

Minder lectuur, schrijfwaren

De afname was vorig jaar het grootst bij winkels in lectuur en schrijfwaren, hun aantal daalde met bijna 5 procent. Van alle boekwinkels verdween 2,5 procent en ook het aantal kleding-, schoen- en groentewinkels daalde relatief hard.

In sommige branches groeide het aantal winkels, zoals de computer- en softwarewinkels (+2,5 procent) en warenhuizen (+2,2 procent). Ook in de categorie 'overige voedingsmiddelen' was er sprake van een toename, evenals bij de (banket)bakkers.

Vlieland hoogste winkeldichtheid

Vlieland is de gemeente met de hoogste winkeldichtheid, namelijk 19 winkels per duizend inwoners. Daarna volgen de andere Waddeneilanden Terschelling (14,7), Schiermonnikoog (13,7), Ameland (13,2) en Texel (13). De Waddeneilanden tellen ten opzichte van een klein aantal vaste inwoners veel vakantiegangers.

Van de 25 grootste steden had Maastricht de hoogste winkeldichtheid: 7,1 per duizend inwoners. Daarna volgen Amsterdam (6,2) en Den Bosch (5,9).