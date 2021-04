Puntenverlies én onrust bij Liverpool: fans verbranden shirts, Klopp tegen Super League

Na de pauze kwam het eerste gevaar van Roberto Firmino, maar de spits vond Meslier op zijn weg. Daarna was het vooral Leeds wat de klok sloeg. Het vele balbezit leidde tot meerdere kansen, waarvan die voor Patrick Bamford het grootst was. Hij trachtte Alisson te verschalken met een boogbal, maar trof de lat.

Liverpool, een van de twaalf clubs die zich willen afzonderen in nieuwe Super League, kwam na een halfuur op voorsprong. Diogo Jota verstuurde een dieptepass naar Trent Alexander-Arnold, die Leeds-doelman Illan Meslier te snel af was en Sadio Mané een niet te missen kans bood.

Invaller Mohamed Salah had in de 85ste minuut na een snelle counter de beslissing op zijn schoen, maar de Egyptenaar schoof de bal voorlangs. Een dure misser, zo bleek. Twee minuten later knikte Diego Llorente uit een hoekschop de 1-1 binnen de voor de thuisploeg, waar centrumverdediger Pascal Struijk de volledige wedstrijd van de partij was.

Op het eigen Anfield hebben de fans van Liverpool uit protest alle vlaggen weggehaald die over de lege tribunes hingen. Voor de wedstrijd in Leeds cirkelde een vliegtuig boven het stadion met de banner 'zeg nee tegen de Super League'. Dat leidde tot applaus bij duizenden mensen rond het stadion.

"Sinds ik coach ben, is de Champions League er", zei Klopp. "Mijn ambitie is altijd geweest op dat niveau te spelen en die mening is niet veranderd. En dan nu een nieuwe competitie zonder promotie of degradatie? Ik wil dat bijvoorbeeld West Ham United zich ook kan plaatsen voor de Champions League. Nee, dit jaar niet, want dat zou ten koste van ons kunnen gaan. Maar ze moeten wel de kans krijgen, zoals iedereen die kans behoort te krijgen."