Van Gerwen begint tweede deel Premier League met zege op Durrant

Van Gerwen deelt die positie met de Belg Dimitri Van den Bergh. De koploper is nog altijd Nathan Aspinall, die met 7-3 won van Peter Wright.

Michael van Gerwen is de tweede fase van de Premier League begonnen met een overwinning op Glen Durrant: 7-3. De Brabantse darter, vijfvoudig winnaar van het evenement, staat daardoor na zes duels tweede in het klassement.

De Premier League is na het WK het meest prestigieuze darttoernooi. Vanwege het coronavirus worden dit jaar de eerste negen speelrondes in twee blokken en op één locatie (in Milton Keynes) gespeeld zonder publiek.

De eerste ronde was van 5 tot 9 april. De tweede is van 19 tot 22 april. De rest van het schema wordt later bekendgemaakt.