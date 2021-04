Van Praag op slotdag als UEFA-bestuurder: 'Besodemieterd door Super League'

Het was vandaag zijn laatste vergadering als voetbalbestuurder. En het werd een gedenkwaardige in Montreux, waar de Europese voetbalunie UEFA dezer dagen bijeen is voor het 45ste congres. "Eentje om niet meer te vergeten", kijkt Michael van Praag (73) maandagavond in Langs de Lijn En Omstreken terug op de roerige bijeenkomst.

Die vergadering ging vrijwel helemaal over de 's nachts bekendgemaakte plannen van twaalf Europese topclubs om op korte termijn een eigen competitie te starten buiten de UEFA om. "Ik voel me besodemieterd", reageerde het scheidend bestuurslid van de UEFA op de aanval van zes Engelse, drie Italiaanse en drie Spaanse clubs op het huidige Europese clunvoetbal.

Verbouwereerd had Van Praag het nieuws in de auto op weg naar zijn hotel vernomen. Een dolksteek in de rug, zo omschreef hij het plan voor de Super League. De afgelopen maanden waren heel veel clubs (ook de Europese topclubs) betrokken geweest bij de voorgenomen hervormingen van de Champions League, die maandag ook bekrachtigd werden door de UEFA: meer clubs in het hoofdtoernooi, meer wedstrijden, meer geld. Maar de clubs die zich nu willen afscheiden, zien plotseling meer in het nieuwe plan van de Super League, waarmee tien miljard euro gemoeid zou zijn.

Bedrog

Een boze Van Praag: "Dit is niet nieuw. Het is al de derde keer dat dit gebeurt. Op een moment dat iedereen zijn steun aan de nieuwe opzet van de Champions League had gegeven. De afgelopen keren gebeurde het nog met open vizier, maar nu komt er na middernacht plots een persbericht. Dit is gewoon bedrog."