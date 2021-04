Arts Navalny: 'Blij dat hij in ziekenhuis ligt, maar het is nog lang niet genoeg'

Aleksej Ehrlich, één van de artsen van de Russische dissident Aleksej Navalny, is blij dat zijn cliënt nu in het ziekenhuis ligt. "Dat is wel iets beter, natuurlijk. Maar het is nog lang niet zoals hij en z'n artsen willen."

Navalny krijgt in het ziekenhuis vitaminen toegediend voor zijn gezondheid. Maar zijn hongerstaking zet hij nog steeds voor. Arts Ehrlich: "Zijn hongerstaking heeft één doel. Zijn artsen aan z'n bed krijgen. Het is geen politieke hongerstaking om de regering in het Kremlin omver te werpen. Hij wil z'n artsen bij zich voor een goed onderzoek, voor de juiste behandeling."

Collega's van Navalny zijn woedend over de behandeling en roepen Russen op om woensdag massaal de straten op te gaan, ondanks waarschuwingen van het Kremlin om dat niet te doen. Volgens één van hen wordt Navalny 'onder onze ogen op een gruwelijke manier gedood'.

In de Russische provinciestad Toela reageren inwoners verschillend op de zaak rond Navalny: